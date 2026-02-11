La colonna sonora di Stranger Things 5 è entrata nella Top 10 di sette classifiche Billboard. Nonostante siano passate settimane dalla fine della serie, il suo successo musicale non si ferma. La musica continua a conquistare ascoltatori e a mantenere viva l’attenzione sul fenomeno di Netflix.

È trascorso oltre un mese dalla fine di Stranger Things, ma l’onda lunga del successo della serie continua. La colonna sonora di della quinta stagione ha infatti??debuttato nella top 10 di sette classifiche di Billboard (datata 14 febbraio), raggiungendo il primo posto nella classifica degli album in vinile e il secondo nella classifica degli album più venduti. Il cofanetto vanta vecchi successi, ascoltati nella quinta e ultima stagione della produzione Netflix, tra cui “Rockin’ Robin” di Michael Jackson, “Fernando” degli ABBA e “Heroes” di David Bowie. Il successo inarrestabile della colonna sonora di Stranger Things. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - La colonna sonora di Stranger Things 5 ??debutta nella Top 10 di sette classifiche di Billboard

Dopo la première della quinta stagione di Stranger Things su Netflix, l'album The WSQK Collection, compilato da Rockin’ Robin, conquista le classifiche Billboard, entrando in Top 10 in sei diverse categorie.

