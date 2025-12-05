Anthology 4 dei Beatles debutta nella Top 10 delle classifiche degli album di Billboard

La serie di album d’archivio dei Beatles ha fatto il suo ritorno su Billboard, trent’anni dopo l’inizio del progetto lanciato nel 1995 con Anthology 1. Il nuovo disco, Anthology 4, ha debuttato nella top 10 di cinque classifiche, tutte datate 6 dicembre: Top Album Sales (n. 9), Top Current Album Sales (n. 9), Top Rock & Alternative Albums (n. 7), Top Rock Albums (n. 6) e Indie Store Album Sales (n. 3). La raccolta, composta da trentasei tracce, include tredici brani inediti provenienti dall’archivio dei Fab Four, ed è acquistabile in vinile, CD, come download digitale e tramite servizi di streaming. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - “Anthology 4” dei Beatles debutta nella Top 10 delle classifiche degli album di Billboard

