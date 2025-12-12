Stranger Things | The WSQK Collection Compiled by Rockin’ Robin entra nella Top 10 di sei classifiche di Billboard

Dopo la première della quinta stagione di Stranger Things su Netflix, l'album The WSQK Collection, compilato da Rockin’ Robin, conquista le classifiche Billboard, entrando in Top 10 in sei diverse categorie. Il successo dimostra l’impatto musicale della serie e l’apprezzamento dei fan per questa raccolta.

Dopo la première, lo scorso 26 novembre, della quinta e ultima stagione della serie su Netflix, l’album Stranger Things: The WSQK Collection, Compiled by Rockin’ Robin sta avendo un enorme successo. Il cofanetto in vinile, disponibile esclusivamente nei negozi Target, è infatti nella top 10 di sei classifiche, tra le quali anche la Billboard 200. Il disco contiene dieci brani dalla fine degli anni ’70 alla metà degli anni ’80. Una playlist ideale, trasmessa dalla stazione radio immaginaria della serie, WSQK ( 94.5 FM The Squawk ), nell’anch’essa fittizia Hawkins, Indiana. L’album include anche tre singoli arrivati??al primo posto nella Billboard Hot 100. Metropolitanmagazine.it

