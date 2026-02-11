La casa un diritto da tutelare Appello di Natale e D’Angelo

Natale e D’Angelo lanciano un appello: «La casa è un diritto da tutelare». In un momento in cui i problemi abitativi emergono con forza, i due esponenti politici sottolineano la necessità di fare scelte immediate. La tragedia di Sarzana ha messo in evidenza quanto sia urgente intervenire per garantire a tutti un tetto sopra la testa.

"La tragedia di Sarzana ci dice che servono scelte immediate, il diritto alla casa va messo davvero al centro". I consiglieri regionale del Partito Democratico Davide Natale e Simone D'Angelo prendono posizione, dopo il disperato gesto di un cittadino terrorizzato al pensiero di essere sfrattato, dell' emergenza abitativa nella provincia spezzina, dove le richieste di alloggio a prezzo contingentato aumentano continuamente ma le case sfitte sono troppe e spesso usate solo a scopo turistico. "Il drammatico fatto avvenuto recentemente a Sarzana – commentano i due consiglieri – richiama con forza la responsabilità delle istituzioni nel mettere realmente al centro delle politiche regionali il diritto alla casa e all'abitare.

