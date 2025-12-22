Diritto allo studio l' Udu | La Sicilia deve tutelare i suoi giovani

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A fronte di un fabbisogno teorico di 16.447 studenti aventi diritto, solo 7.766 risultano assegnatari di borsa di studio: una copertura che si ferma al 45%. Migliaia di studenti vengono così esclusi dal sostegno economico proprio nella fase iniziale del percorso universitario, quella in cui. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

