La casa di babbo Natale a Città Sant’Angelo
Il 14 dicembre, Città Sant’Angelo ospiterà l’ottava edizione della “Casa di babbo Natale”, un evento natalizio che coinvolge tutta la comunità. Dalle 10 alle 20, grandi e piccini potranno immergersi nell’atmosfera delle festività, vivendo momenti di gioia e magia in un ambiente dedicato allo spirito natalizio.
Il prossimo 14 dicembre, dalle 10 alle 20, torna l’ottava edizione della “Casa di babbo Natale” a Città Sant’Angelo. l’evento, che avrà luogo in via dei Ciclamini, è organizzato dall’associazione artistica culturale Creativamente, con il patrocinio del comune.Un ricco programma di eventi e. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
In un coro di “Ohhh!”, “Che belloooo!”, “Guardaaaa”, è stata inaugurata La Casa Di Babbo Natale A Castel Castagna ` ! Ogni anno un grande lavoro di preparazione, di cura dei dettagli che la rende unica. Quell’unicità che - facebook.com Vai su Facebook
Melegnano, è magia di luci. La festa per l’accensione della Casa di Babbo Natale: "Emozioni e condivisione" - Vuole spingere anche a una riflessione la Casa di Babbo Natale, suggestivo allestimento luminoso realizzato dal suo stor ... msn.com scrive
Apre la Casa di Babbo Natale a Castel Castagna: il borgo incantato che ha conquistato l’Abruzzo - La Casa di Babbo Natale apre a Castel Castagna: info utili su come arrivare, dove parcheggiare, prezzi e esperienze da vivere ... Da abruzzo.cityrumors.it