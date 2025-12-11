La casa di babbo Natale a Città Sant’Angelo

Il 14 dicembre, Città Sant’Angelo ospiterà l’ottava edizione della “Casa di babbo Natale”, un evento natalizio che coinvolge tutta la comunità. Dalle 10 alle 20, grandi e piccini potranno immergersi nell’atmosfera delle festività, vivendo momenti di gioia e magia in un ambiente dedicato allo spirito natalizio.

