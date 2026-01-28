Questa mattina la Juventus ha pubblicato un messaggio speciale per Gigi Buffon, che oggi compie 45 anni. La società ha voluto celebrare la leggenda bianconera, ricordando i momenti più belli e i grandi successi conquistati insieme. Un gesto semplice ma sentito, che dimostra ancora una volta quanto Buffon sia rimasto nel cuore di tutti i tifosi e della società.

Compleanno Buffon, la società celebra il numero uno per eccellenza, ricordando i trionfi e l’amore infinito che lo lega ai colori bianconeri. Il 28 gennaio non sarà mai una data qualunque sul calendario del popolo bianconero. È il giorno in cui si celebra la nascita di colui che ha difeso, onorato e amato la porta della Vecchia Signora come nessuno mai nella storia del calcio. Oggi Gianluigi Buffon spegne 48 candeline e, puntuale come una delle sue parate decisive, è arrivato l’omaggio sentito e partecipato della Juventus. Attraverso i propri canali ufficiali, il club ha voluto dedicare un pensiero speciale al suo storico capitano, a quel “Superman” che per quasi due decenni ha rappresentato non solo una garanzia tecnica tra i pali, ma l’incarnazione vivente dello stile e del DNA vincente della società. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Compleanno Buffon, la Juventus fa gli auguri alla propria leggenda: il post sui social – FOTO

La Juventus celebra il compleanno di Fabrizio Ravanelli, simbolo della squadra e protagonista della storica Champions League del 1996.

