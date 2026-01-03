Bianca Atzei il post social che ‘cancella’ Stefano Corti | lui replica così
Bianca Atzei ha condiviso su social un bilancio del suo 2025, evidenziando momenti significativi dell’anno. Tuttavia, tra i ricordi pubblicati, si nota un’assenza che ha suscitato attenzione tra i follower. In risposta, Stefano Corti ha commentato, rivelando la sua versione dei fatti. Questa dinamica ha attirato l’interesse di chi segue le vicende delle due figure pubbliche.
(Adnkronos) – Bianca Atzei ha tracciato un bilancio del suo 2025 ma tra i ricordi condivisi manca un'assenza che non è passata inosservata. La cantante ha pubblicato sui social un carosello di immagini dell'anno appena trascorso, accompagnato dalla scritta: "2025 da ricordare". Tra le foto, tuttavia, non compare Stefano Corti, ex compagno e padre del . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Leggi anche: Bianca Atzei "cancella" l'ex Stefano Corti dalle foto del 2025: lui interviene con un commento (che scatena i follower)
Leggi anche: Bianca Atzei “cancella” Stefano Corti dal suo 2025, lui non reagisce bene
Bianca Atzei ricorda il 2025: assente Stefano Corti, la sua risposta; Bianca Atzei cancella l'ex Stefano Corti dalle foto del 2025: lui interviene con un commento (che scatena i follower); Bianca Atzei pubblica un recap del 2025, assente Stefano Corti: come ha reagito l'inviato de Le Iene; Bianca Atzei traccia un bilancio del 2025 e dimentica Stefano Corti: la reazione del suo ex compagno.
Bianca Atzei e l’ex Stefano Corti ora si fanno la guerra sui social: la risposta di lui è epica! - Bianca Atzei e Stefano Corti non sono più una coppia, ma nessuno immaginava che lei arrivasse addirittura a cancellarlo ovunque. donnapop.it
Bianca Atzei, Stefano Corti commenta il post di fine anno: “Manco io nelle foto”, com’é il loro rapporto attuale? - Scopri i dettagli del rapporto tra Bianca Atzei e Stefano Corti, dopo la nascita del loro bambino e il gossip recente. mondotv24.it
Bianca Atzei, il post sul 2025 senza l'ex: il commento di Corti - L'ex compagno è assente dalle foto dopo la fine della relazione e risponde ... 105.net
«2025 da ricordare», scrive Bianca Atzei sui social, mentre pubblica alcune foto insieme al figlio Noah e alle persone che le sono state vicine in quest’anno complicato. Il 2025, infatti, non è stato affatto semplice per lei: la fine della lunga relazione con Stefano - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.