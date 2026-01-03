Bianca Atzei il post social che ‘cancella’ Stefano Corti | lui replica così

Bianca Atzei ha condiviso su social un bilancio del suo 2025, evidenziando momenti significativi dell’anno. Tuttavia, tra i ricordi pubblicati, si nota un’assenza che ha suscitato attenzione tra i follower. In risposta, Stefano Corti ha commentato, rivelando la sua versione dei fatti. Questa dinamica ha attirato l’interesse di chi segue le vicende delle due figure pubbliche.

(Adnkronos) – Bianca Atzei ha tracciato un bilancio del suo 2025 ma tra i ricordi condivisi manca un'assenza che non è passata inosservata. La cantante ha pubblicato sui social un carosello di immagini dell'anno appena trascorso, accompagnato dalla scritta: "2025 da ricordare". Tra le foto, tuttavia, non compare Stefano Corti, ex compagno e padre del . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

