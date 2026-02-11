La cantante americana ha venduto i diritti delle sue canzoni più famose a un colosso dell’editoria musicale. Per lei, è un momento difficile, lontana dalle scene e senza più il controllo sul suo patrimonio musicale. La cifra messa sul piatto è di circa 200 milioni di dollari, una somma importante che segna un cambio di passo nella sua carriera e nella gestione della sua musica.

D uecento milioni di dollari: sarebbe questa la cifra intascata da Britney Spears per la vendita dei diritti delle sue canzoni più famose a Primary Wave, colosso dell’editoria musicale statunitense. Stando al sito TMZ, la cantante non avrebbe tenuto nulla per sé, cedendo il suo intero repertorio musicale. Britney Spears rompe il silenzio sulla sua salute dopo le rivelazioni choc dell’ex marito: «Ho un danno cerebrale» X Leggi anche › Britney Spears, dalla cocaina al «coltello in mano in camera dei figli»: le rivelazioni choc nel memoir dell’ex Federline Britney Spears ha venduto i diritti della sua musica per 200 milioni di dollari. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La cantante non è più proprietaria del suo patrimonio musicale. Una scelta fatta da altri artisti prima di lei e che rispecchia in pieno il momento che sta vivendo, lontana dalle scene

Approfondimenti su Britney Spears

«Ognuno contribuisce come può» introduce una serie dedicata a momenti di svolta personale.

Andrea Marinozzi commenta il momento positivo del Milan, che sta tornando a pieno regime con i giocatori chiave.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Britney Spears

Argomenti discussi: Sanremo: i cantanti famosi che non ci sono mai andati; Ghali dopo la cerimonia olimpica: Non ho sentito pace né armonia; Sanremo e Annalisa, storia di un amore mai ricambiato: tutte le ingiustizie subite dalla pop star nelle precedenti edizioni del Festival; V, ecco la cantante creata con l'IA che si esibisce alle Olimpiadi di Milano Cortina.

Ghali interviene sulle polemiche dopo la cerimonia di Milano-Cortina: «Pace? Armonia? Umanità? Non le ho sentite»Dopo le critiche sulla gestione televisiva della sua esibizione, il cantante è intervenuto direttamente sui social per dire la sua ... vanityfair.it

Chi è Tony Pitony, l’artista più discusso del momento: Non mi reputo un cantante. La maschera mi protegge, prima vendevo canapaDa Gazzoli l’artista non rivela la sua età, ma è sdoganato che io sia di Siracusa – racconta – Io faccio base lì e vivo lì, mi dà tranquillità e voglio mantenerla, senza andare a rincorrere cose che ... deejay.it

Oggi avrebbe compiuto gli anni il più grande cantante lirico della storia... e anche arbitro di Baseball!!! #LeslieNielsen #ilcinegico - facebook.com facebook