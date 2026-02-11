La Camera ha appena iniziato a votare sulla fiducia al dl Ucraina. In aula, i parlamentari ascoltano le dichiarazioni di voto sul decreto che prevede la proroga delle forniture militari a Kyiv, il rinnovo dei permessi di soggiorno per gli ucraini e le misure di sicurezza per i giornalisti freelance. La discussione è intensa e la decisione si aspetta nei prossimi minuti.

Sono in corso, nell'Aula della Camera, le dichiarazioni di voto sulla questione di fiducia posta dal governo sul decreto Ucraina, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore di Kyiv, per il rinnovo dei permessi di soggiorno in possesso di cittadini ucraini, nonchè per la sicurezza dei giornalisti freelance. Dopo dichiarazioni di voto, nel pomeriggio sono previste votazioni sul provvedimento. Nella seduta di martedì 10 febbraio il ministro della Difesa Guido Crosetto ha posto a nome del governo la questione di fiducia sull'approvazione di questa misura, senza emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi: “Non è un modo per scappare ma obbliga tutti i rappresentanti della maggioranza a dire se continuano ad appoggiare", ha detto il ministro. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - La Camera vota la fiducia al dl Ucraina: la diretta

Approfondimenti su Ucraina Governo

Il governo ha messo la fiducia sul dl Ucraina alla Camera.

La Camera ha messo in discussione il decreto sull’Ucraina, con il governo che ha ottenuto la fiducia.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Ucraina Governo

Argomenti discussi: Voto fuorisede, perché in Italia non è ancora possibile?; Giappone al voto per la Camera Bassa: ecco perché la premier Takaichi vincerà con l’appoggio anche dei più giovani; Dl elezioni e referendum, da durata voto a compenso scrutatori: le novità e cosa cambia; Decreto elezioni, no della Camera al voto fuorisede: escluse 5 milioni di persone.

Dl Ucraina, Camera vota la fiducia tra proteste e attacco dei 'vannacciani' a SalviniE proprio secondo i deputati vicini al generale, la richiesta di fiducia sul dl Ucraina certifica di un Salvini sempre più schiacciato dalla morsa delle proprie contraddizioni. A dirlo in Aula è ... adnkronos.com

La Camera vota la fiducia al dl Ucraina: la direttaSono in corso, nell'Aula della Camera, le dichiarazioni di voto sulla questione di fiducia posta dal governo sul decreto Ucraina, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla ... ilfoglio.it

Inaugurazione anno giudiziario dei penalisti italiani UCPI - Unione Camere Penali Italiane - l’intervento del mio presidente della Camera Penale di Roma Giuseppe Belcastro - Vota Sì - facebook.com facebook

BASTA SOLDI PER ZELENSKY. PRIMA AZIONE DI FUTURO NAZIONALE DOMANI ALLA CAMERA Futuro Nazionale con Vannacci fa il suo esordio alla Camera dei Deputati nel segno della difesa degli interessi nazionali. Domani pomeriggio è infatti previsto x.com