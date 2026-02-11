Dl Ucraina Camera vota la fiducia tra proteste e attacco dei ‘vannacciani’ a Salvini

La Camera ha messo in discussione il decreto sull’Ucraina, con il governo che ha ottenuto la fiducia. Durante la seduta si sono registrate proteste delle opposizioni e manifesti dei ‘futuristi’ di Vannacci, che hanno sfidato la Lega. La discussione si fa acceso, mentre i parlamentari si confrontano su un tema caldo che divide le forze politiche.

(Adnkronos) – Tra manifesti dei ‘futuristi’ di Vannacci con sfida alla Lega e proteste delle opposizioni, arriva oggi all’esame della Camera il decreto Ucraina sul quale il governo ha posto ieri la fiducia. Le dichiarazioni di voto sulla fiducia al dl inizieranno a partire dalle 11.50, poi chiama dalle 13.30. Dalle 16.45, quindi, il prosieguo dell’esame del provvedimento. “Non lo so, dai frutti li riconosceremo, come dice il Vangelo.”, le parole di Crosetto, interpellato prima di porre la questione di fiducia sul decreto e rispondendo così a chi gli chiedeva un commento sul voto contrario dei parlamentari vannacciani. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Dl Ucraina, Camera vota la fiducia tra proteste e attacco dei ‘vannacciani’ a Salvini Approfondimenti su Ucraina Governo Dl Ucraina, vannacciani all’attacco di Salvini ma non escludono sì a fiducia Il governo ha messo in agenda il decreto sull’Ucraina e ha deciso di mettere la fiducia alla Camera. Dl Ucraina, governo pone la fiducia alla Camera, aumenta dissenso su finanziamenti a Kiev, Avs, M5s e Vannacciani contrari Il governo Meloni ha messo la fiducia sulla legge che riguarda l’Ucraina, scatenando forti dissensi all’interno della maggioranza. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Ucraina Governo Argomenti discussi: Dl Ucraina verso la fiducia: stop alla discussione sull'invio di armi; Dl Ucraina: il governo pone la fiducia alla Camera. Quando si vota; Oggi alla Camera il voto di fiducia sul decreto aiuti a Kiev, scontro politico e schieramenti divisi - Oggi il voto di fiducia sul Dl Ucraina, il punto in sintesi; Guerra Ucraina Russia, governo pronto a porre la fiducia sul Dl aiuti alla Camera. Dl Ucraina, Camera vota la fiducia tra proteste e attacco dei 'vannacciani' a SalviniE proprio secondo i deputati vicini al generale, la richiesta di fiducia sul dl Ucraina certifica di un Salvini sempre più schiacciato dalla morsa delle proprie contraddizioni. A dirlo in Aula è ... adnkronos.com Decreto Ucraina, il governo pone la fiducia alla Camera. Sfida di Vannacci alla LegaLeggi su Sky TG24 l'articolo Decreto Ucraina, il governo pone la fiducia alla Camera. Sfida di Vannacci alla Lega ... tg24.sky.it Armi all’Ucraina, oggi il voto alla Camera: c’è l’incognita del Generale. @lucadecarolis x.com Tensione alla Camera sul decreto Ucraina: "Maggioranza deflagrata", dice il leader di Avs rivolgendosi a Meloni - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.