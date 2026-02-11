La basilica segreta sotto Roma | 33 gradini per scendere nella storia di San Vitale

Tra le tante chiese di Roma, ce n’è una che pochi conoscono. Si trova sotto terra, nascosta tra i vicoli della città. Per arrivarci, bisogna scendere 33 gradini, un gesto che sembra portare indietro nel tempo. Questa “basilica segreta” racconta, senza parole, un pezzo importante della storia di Roma e di San Vitale. Un luogo che invita a scoprire un lato nascosto della Capitale, lontano dai soliti percorsi turistici.

Tra le tantissime chiese di Roma c’è anche una “ basilica segreta ”, che si raggiunge scendendo 33 gradini, in una sorta di viaggio simbolico verso le radici più profonde della città. Un luogo nascosto rispetto al piano stradale, nel quale la storia affiora prepotente tra la pietra e il silenzio. È qui che si intrecciano fede, storia e memoria collettiva, in uno degli edifici sacri più antichi della Capitale. Ma di quale chiesa stiamo parlando? LEGGI ANCHE: Scuderie del Quirinale: prorogata la mostra Tesori dei Faraoni fino al 14 giugno 2026 San Vitale in Fovea: la “basilica segreta” è una delle chiese più antiche di Roma.🔗 Leggi su Funweek.it

Approfondimenti su basilica segreta

Domani, 6 gennaio alle 9:30, Papa Leone XIV chiuderà la Porta Santa della basilica di San Pietro, segnando la fine del Giubileo della Misericordia 2025.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su basilica segreta

Argomenti discussi: Randazzo, la camera segreta sotto la chiesa di Santa Maria e il tesoro incantato.

"Francesco buonasera,macchine e motorini sul marciapiede a Fuorigrotta, nei pressi della chiesa san Vitale. Facciamo qualcosa!!" - facebook.com facebook

A beautiful shot of the Basilica di San Vitale in Ravenna, Italy. x.com