Sotto la Basilica di San Pietro scoperto un segreto millenario | il murale che riscrive la storia del Vangelo

I segreti del Vaticano da sempre stuzzicano la fantasia di studiosi e curiosi, ma forse vi sembrerà strano venire a sapere che tra le fondamenta della Basilica di San Pietro si cela una storia rimasta in silenzio per quasi duemila anni, un vero e proprio segreto. Nelle profondità della necropoli vaticana, tra nicchie funerarie e reperti pagani, riaffiora infatti una testimonianza che non è un affresco monumentale, ma un murale fragile, inciso sullo stucco, che sembra custodire un messaggio teologico sorprendentemente precoce (e potrebbe riscrivere la storia del cristianesimo). LEGGI ANCHE:– Il corridoio nascosto dei Musei Vaticani che ti porta in tutta Italia in pochi secondi Il murale “segreto” perduto tra le fondamenta della Basilica di San Pietro. 🔗 Leggi su Funweek.it

