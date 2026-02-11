Da giorni circolano voci che potrebbero riaprire il caso sulla morte di Kurt Cobain. Un’analisi criminalistica suggerisce che non si tratta di una semplice overdose, come si credeva finora, ma potrebbe esserci qualcosa di più dietro. La possibilità che il frontman dei Nirvana sia stato ucciso riaccende vecchi dubbi e fa riemergere interrogativi mai del tutto chiariti.

Non è una teoria del complotto, ma un’analisi criminalistica accurata. E ora potrebbe instillare il dubbio su cosa sia accaduto davvero al frontman dei Nirvana Kurt Cobain. È stato infatti pubblicato lo studio A Multidisciplinary Analysis of the Kurt Cobain Death, a cura di Bryan Burnett, Gabriele Rotter, Michael Gregory, Felice Nunziata, Pietro Zuccarello, Cataldo Raffino e Michelle Wilkins. L’analisi prende in considerazione diversi aspetti della scena del crimine per ricostruire un’ipotetica dinamica. “Credo che il contributo principale dei firmatari sia quello di stimolare un riesame critico alla luce anche delle pressioni sia mediatiche sia scientifiche dell’epoca”, commenta a caldo a IlGiornale la dottoressa Sara Capoccitti, criminalista e analista forense. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “È stato ucciso”: così si potrebbe riaprire il cold case della morte di Kurt Cobain

