Kurt Cobain non si suicidò ma fu assassinato la nuova indagine sulla morte

Una nuova indagine mette in discussione la versione ufficiale sulla morte di Kurt Cobain. Secondo gli investigatori, il cantante dei Nirvana non si suicidò come si era sempre pensato, ma fu ucciso. La ricostruzione rivela che Cobain sarebbe stato costretto a un’overdose di eroina e poi colpito a morte con una pistola. La scoperta riapre il caso e fa sorgere nuovi dubbi sull’ultima notte del musicista.

(Adnkronos) – Kurt Cobain non si suicidò, ma fu assassinato a colpi di pistola dopo esser stato costretto a un overdose di eroina. Un team di scienziati forensi privati ha esaminato i dati relativi al decesso e alla scena del ritrovamento del frontman dei Nirvana, concludendo che la causa della sua morte è stata omicidio. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Approfondimenti su Kurt Cobain

La morte di Kurt Cobain non è come molti credono.

Una nuova indagine riapre il caso sulla morte di Kurt Cobain.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

KURT COBAIN - MORTO O ASSASSINATO - IL MISTERO DEI NIRVANA - CRIMINE E COMPORTAMENTO

Ultime notizie su Kurt Cobain

Argomenti discussi: Kurt Cobain, la sua morte è stata un omicidio: una nuova indagine mette in discussione il suicidio del leader dei Nirvana; Kurt Cobain, nuova indagine sulla morte: Fu omicidio; È meglio bruciare in fretta che spegnersi lentamente. L’Addio di Kurt Cobain che non abbiamo mai compreso; Beatles, i 'tesori' all’asta (milionaria). Ma la chitarra di Kurt Cobain batte tutti con una valutazione mostruosa.

Kurt Cobain non si è suicidato, ma è stato ucciso da qualcuno. Ecco come: la rivelazione choc pubblicata sull’International Journal of Forensic ScienceNuove prove dall'International Journal of Forensic Science contestano il suicidio di Cobain: sangue, posizione del corpo e autopsia rivelano anomalie ... ilfattoquotidiano.it

Kurt Cobain non si suicidò, ma fu assassinato, la nuova indagine sulla morte(Adnkronos) - Kurt Cobain non si suicidò, ma fu assassinato a colpi di pistola dopo esser stato costretto a un overdose di eroina. Un team di scienziati forensi privati ha esaminato i dati relativi al ... msn.com

Sta circolando un nuovo paper di analisi forense che torna su uno dei casi più discussi della storia del rock: la morte di Kurt Cobain. Lo studio, attribuito a un ricercatore indipendente e a un piccolo team internazionale, sostiene che alcuni dettagli della ricostru - facebook.com facebook

A distanza di 32 anni dalla morte di Kurt Cobain una nuova indagine ribalta l'esito ufficiale dell'autopsia: il frontman dei Nirvana, scomparso il 5 aprile 1994, non si sarebbe suicidato, sarebbe stato invece ucciso. A dirlo è lo specialista Brian Burnett e il suo te x.com