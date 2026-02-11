A 32 anni dalla morte di Kurt Cobain, la scena musicale si trova davanti a una vera e propria bomba. Una ricerca pubblicata sull’International Journal of Forensic Science mette in discussione la versione ufficiale: il cantante dei Nirvana non si sarebbe suicidato, ma sarebbe stato ucciso da qualcun altro. La notizia fa il giro del mondo e riaccende vecchi dubbi sulla morte di uno dei musicisti più amati di sempre.

A 32 anni dalla morte di uno dei cantautori più iconici della musica mondiale. Kurt Cobain dei Nirvana, arriva il colpo di scena. Lo specialista forense Brian Burnett sull’International Journal of Forensic Science ha contestato la versione ufficiale della morte dell’artista per suicidio. Burnett, come riportato dal Daily Mail, ha esaminato l’autopsia e le prove sulla scena del crimine. Tra i risultati che sono emersi anzitutto i danni agli organi sarebbero compatibili con la mancanza di ossigeno causata da un’overdose di eroina non da una morte istantanea da arma da fuoco. Le mani di Cobain erano insolitamente pulite nonostante un colpo di fucile alla testa e il bossolo è stato trovato inclinato in una posizione non compatibile con quella di una traiettoria per suicidio, il sangue sulla maglietta suggerisce che il corpo è stato spostato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Kurt Cobain non si è suicidato, ma è stato ucciso da qualcuno. Ecco come”: la rivelazione choc pubblicata sull’International Journal of Forensic Science

Approfondimenti su Kurt Cobain

A oltre trent’anni dalla morte di Kurt Cobain, la polizia ha riaperto le indagini.

A Garlasco, a quasi diciannove anni dal delitto di Chiara Poggi, l’ex avvocato di Andrea Sempio, Massimo Lovati, rompe il silenzio e rivela chi, secondo lui, ha realmente ucciso Chiara.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Kurt Cobain si è suicidato o si tratta di un complotto

Ultime notizie su Kurt Cobain

Argomenti discussi: Kurt Cobain, la sua morte è stata un omicidio: una nuova indagine mette in discussione il suicidio del leader dei Nirvana; Kurt Cobain, nuova indagine sulla morte: Fu omicidio; È meglio bruciare in fretta che spegnersi lentamente. L’Addio di Kurt Cobain che non abbiamo mai compreso; All'asta la chitarra di Kurt Cobain, 'può valere fino a 5 milioni'.

Kurt Cobain, nuova indagine sulla morte: Fu omicidio10 feb 2026 - Dalla posizione del corpo a quella dell'arma: tutti gli indizi. E il caso potrebbe essere riaperto. rockol.it

Kurt Cobain, la sua morte «è stata un omicidio»: una nuova indagine mette in discussione il suicidio del leader dei NirvanaLa sua morte sconvolse i fan e scosse il mondo della musica, ma decenni dopo, gli ultimi momenti del cantante dei Nirvana, Kurt Cobain, sono oggetto di ... msn.com

KURT COBAIN, NUOVA INDAGINE SULLA MORTE: "FU OMICIDIO" Il frontman dei Nirvana non si sarebbe suicidato. Dalla posizione del corpo a quella dell'arma: tutti gli indizi. E il caso potrebbe essere clamorosamente riaperto. Leggi tutto https://www.rock - facebook.com facebook

Kurt Cobain, all’asta la chitarra di “Smells Like Teen Spirit”: ecco quanto vale x.com