Garlasco Stasi? No Ecco chi ha ucciso Chiara | la rivelazione choc dell' avvocato

A Garlasco, a quasi diciannove anni dal delitto di Chiara Poggi, l’ex avvocato di Andrea Sempio, Massimo Lovati, rompe il silenzio e rivela chi, secondo lui, ha realmente ucciso Chiara. Lovati mette in discussione la versione ufficiale e dice che non si trattava di una semplice “stasi”, come si pensava finora. Ora, le sue parole potrebbero cambiare tutto il corso delle indagini.

Garlasco, a quasi diciannove anni dal delitto di Chiara Poggi, Massimo Lovati, ex avvocato di Andrea Sempio, torna a parlare del caso e ribalta la versione ufficiale. Intervenuto a "Mattino Cinque", l’ex difensore sostiene che l’omicidio della ragazza, avvenuto il 13 agosto 2007 nella villetta di via Pascoli, non sia stato commesso da una persona vicina alla vittima, come Alberto Stasi – condannato in via definitiva all’ergastolo nel 2015 –, bensì da un sicario professionista. Secondo Lovati non si tratterebbe di errori investigativi casuali, ma di una regia precisa di depistaggio. L’assassino sarebbe entrato nella casa con un percorso studiato, avrebbe ucciso Chiara e sarebbe fuggito dal retro, verso la campagna e il canale Brielli. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Oggi a Verissimo, Silvia Toffanin intervista Andrea Sempio, figura centrale nella cronaca nera recente.

A Garlasco, Andrea Sempio si confronta con la vicenda di Chiara Poggi, sottolineando le complicazioni tra il percorso giudiziario e l’attenzione mediatica.

Argomenti discussi: Impossibile che Stasi non abbia calpestato sangue: la perizia richiesta da famiglia di Chiara Poggi conferma quella del 2014; Non si capisce più se si indaga su Andrea Sempio o su Alberto Stasi: cosa stanno cercando sul delitto di Garlasco; Caso Garlasco, no al sequestro di dispositivi digitali senza criteri di selezione; Ho fatto ascoltare la telefonata di Stasi. Ecco perché l'ho assolto.

Garlasco, giudice Vitelli che assolse Stasi: Ecco perchè per me è innocente/ Gli orari erano incongruentiNel libro di Stefano Vitelli, giudice del primo processo sul delitto Garlasco, le motivazioni che lo portarono a dicharare Alberto Stasi innocente ... ilsussidiario.net

Delitto di Garlasco, i legali dei Poggi: Stasi entrò come assassinoUna consulenza tecnica commissionata dalla famiglia di Chiara conferma la granitica validità della perizia del 2014 ... ilgiorno.it

#Garlasco L’enorme e accorata partecipazione di persone di tutti i ceti e di tutte l’età, persino portatori di una evidente trasversalità politica, per una vicenda processuale come quella che vede ad oggi condannato Alberto Stasi, mi riempie di speranza nel pros x.com

Tornano le polemiche sull’inchiesta di Garlasco che portò alla condanna di Alberto Stasi facebook