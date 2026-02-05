Morte Manuela Murgia nuove prove sul caso dopo 30 anni | Non fu suicidio ma omicidio

Dopo oltre 30 anni, il caso di Manuela Murgia torna sotto i riflettori con nuove prove che cambiano le carte in tavola. La donna non si suicidò come si pensava, ma fu vittima di un omicidio. La scoperta riaccende le speranze di fare luce su una delle storie più dolorose e complicate della cronaca sarda.

Il caso di Manuela Murgia rappresenta uno dei gialli più intricati e dolorosi della cronaca sarda, una vicenda che a distanza di decenni continua a scuotere l’opinione pubblica e a chiedere giustizia. La giovane sedicenne venne ritrovata senza vita il 5 febbraio 1995 nel canyon della necropoli di Tuvixeddu, a Cagliari. Sebbene nell’immediato le autorità avessero archiviato il decesso come un tragico gesto volontario, la determinazione della famiglia ha permesso di riaprire il fascicolo il 30 marzo dello scorso anno. Oggi, i nuovi rilievi tecnici effettuati dal Ris di Cagliari e le analisi dei consulenti di parte stanno delineando uno scenario radicalmente diverso da quello del suicidio, portando alla luce prove che suggeriscono una dinamica violenta e un successivo occultamento del cadavere. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Il caso di Manuela Murgia, trovata senza vita nel 1995 nel canyon della necropoli di Tuvixeddu a Cagliari, riemerge con nuove richieste di verità.

