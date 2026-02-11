L’ipotesi di omicidio di Kurt Cobain torna a circolare dopo le dichiarazioni dello specialista forense Brian Burnett. Secondo lui, non si tratterebbe di un suicidio, come affermano le indagini ufficiali, ma di un omicidio. Burnett ha analizzato alcuni dettagli e ritiene che ci siano prove che non tornano, lasciando aperta la possibilità che Cobain sia stato ucciso. La sua teoria ha riacceso le discussioni tra fan e investigatori, che ora si chiedono se ci siano davvero elementi sufficienti per riaprire il caso

L specialista forense Brian Burnett ha contestato la versione ufficiale del suicidio ritenendo che Kurt Cobain sia stato ucciso. Fu trovato privo di vita la mattina dell’8 aprile 1994 da un elettricista nella sua villa sul lago Washington. La versione ufficiale riporta che si sarebbe suicidato con un colpo di fucile alla testa. Essendo morto a 27 anni, Kurt Cobain entrò di diritto nel famigerato Club 27, composto dai cantanti morti a quella età per una fatale coincidenza. Nel suo corpo sono state inoltre rinvenute massicce quantità di eroina, mentre accanto al cadavere venne ritrovata una lettera di addio alla sua famiglia e al suo pubblico. 🔗 Leggi su Lucascialo.it

© Lucascialo.it - Kurt Cobain è stato ucciso? Le 6 prove presunte

Una nuova indagine riapre il caso sulla morte di Kurt Cobain.

A più di 30 anni dalla morte di Kurt Cobain, un nuovo studio forense riaccende il dibattito.

