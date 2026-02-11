A più di 30 anni dalla morte di Kurt Cobain, un nuovo studio forense riaccende il dibattito. Un gruppo di esperti ha analizzato le mani del cantante e ha scoperto che erano senza sangue, cosa che mette in discussione la versione ufficiale. La domanda su come siano andate davvero le cose quella notte rimane aperta.

A oltre tre decenni dalla morte del leader dei Nirvana, un gruppo indipendente di esperti scientifici ha riacceso il dibattito su cosa sia realmente accaduto quella tragica giornata del 5 aprile 1994. La conclusione dello studio, pubblicato dopo rigorosi controlli scientifici sull’ International Journal of Forensic Sciences, è drastica: Kurt Cobain non si sarebbe tolto la vita, ma sarebbe stato vittima di omicidio. Secondo la versione che tutti conoscono, il cantante ventisettenne morì nella sua abitazione di Seattle sparandosi con un fucile da caccia Remington calibro 20. Il medico legale della contea di King archiviò il caso come suicidio e questa è rimasta la verità ufficiale per più di trent’anni. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Kurt Cobain è stato ucciso? La nuova rivelazione parta da un’indagine forense: “Le sue mani erano senza sangue”

Approfondimenti su Kurt Cobain Ucciso

Una nuova indagine riapre il caso sulla morte di Kurt Cobain.

A 32 anni dalla morte di Kurt Cobain, emergono nuovi dettagli che cambiano la versione ufficiale.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

La MORTE di KURT COBAIN: Cosa Torna e Cosa No...

Ultime notizie su Kurt Cobain Ucciso

Argomenti discussi: Kurt Cobain, la sua morte è stata un omicidio: una nuova indagine mette in discussione il suicidio del leader dei Nirvana; Kurt Cobain, nuova indagine sulla morte: Fu omicidio; Courtney Love ha raccontato la vera storia di come ha conosciuto Kurt Cobain: Eravamo destinati a diventare i capri espiatori della società; All'asta la chitarra di Kurt Cobain, 'può valere fino a 5 milioni'.

Kurt Cobain non si è suicidato, ma è stato ucciso da qualcuno. Ecco come: la rivelazione choc pubblicata sull’International Journal of Forensic ScienceNuove prove dall'International Journal of Forensic Science contestano il suicidio di Cobain: sangue, posizione del corpo e autopsia rivelano anomalie ... ilfattoquotidiano.it

Kurt Cobain non si è suicidato ma è stato ucciso. Una nuova indagine mette (di nuovo) in discussione le cause della morteA oltre trent’anni dalla morte, emerge una controversa analisi forense che riaccende il dibattito storico sulla fine del leader dei Nirvana ... msn.com

A oltre trent’anni dalla morte, emerge una controversa analisi forense che riaccende il dibattito storico sulla fine del leader dei Nirvana Leggi l'articolo #KurtCobain - facebook.com facebook

Kurt Cobain, all’asta la chitarra di “Smells Like Teen Spirit”: ecco quanto vale x.com