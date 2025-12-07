Katy Perry e Justin Trudeau | l’incredibile coppia ufficializza il loro amore su Instagram

Katy Perry e Justin Trudeau annunciano ufficialmente la loro relazione su Instagram, condividendo emozionanti foto e video dal Giappone. su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it © Donnemagazine.it - Katy Perry e Justin Trudeau: l’incredibile coppia ufficializza il loro amore su Instagram

Argomenti simili trattati di recente

Katy Perry confessa in occasione del primo anniversario dell’album 143: “È stato un anno sulle montagne russe”

Concerti d'autunno a Bologna: Olly, Katy Perry, Radiohead e tutte le star

Katy Perry e Justin Trudeau, baci e tenerezze a bordo di uno yacht. È nato un amore?

La love story tra Justin Trudeau e Katy Perry ha raggiunto anche il livello diplomatico. L’ex primo ministro canadese ha infatti accompagnato la popstar 41enne nel suo tour in Oriente, approfittando dell’occasione per incontrare l’ex primo ministro giapponese - facebook.com Vai su Facebook

Sembrerebbe che al Bilibili New Year’s Eve Gala Katy Perry si esibirà con “Firework” e “California Gurls”. Le esibizioni sono state già registrate! Vai su X

La foto che stavamo aspettando: Katy Perry e Justin Trudeau sono finalmente "Instagram official" - È ufficiale (come solo i social sanno esserlo): Katy Perry ha portato il suo rapporto con Justin Trudeau a un livello superiore. Da cosmopolitan.com

Katy Perry e Justin Trudeau non si nascondono più: il video della vacanza in Giappone - Dopo mesi di indiscrezioni e scatti rubati, Katy Perry e Justin Trudeau hanno ufficializzato la loro relazione con video e scatti del loro viaggio in Giappone dove la cantante sarà impegnata in alcune ... Lo riporta repubblica.it

Katy Perry e Justin Trudeau ufficialmente su Instagram, ecco le foto e i video del viaggio in Giappone - La popstar, 41 anni, ha condiviso un post su Instagram sabato 6 dicembre, con foto e ... Come scrive msn.com