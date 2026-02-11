Karakoz tra vita e morte nelle strade palestinesi

Da cms.ilmanifesto.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina a Betlemme, un’ambulanza ha soccorso un giovane ferito durante gli scontri tra manifestanti e forze di sicurezza israeliane. La tensione è alta, e le strade sono di nuovo teatro di violenze che si ripetono ormai da settimane. La sua sorte resta incerta, mentre testimoni parlano di una notte di scontri duri e tensioni continue.

Note sparse Il nuovo album di Mai Mai Mai disegna col suono uno spazio da abitare, nel mezzo di un genocidio. Il folklore mediterraneo, i field recordings e le voci dei musicisti locali Note sparse Il nuovo album di Mai Mai Mai disegna col suono uno spazio da abitare, nel mezzo di un genocidio. Il folklore mediterraneo, i field recordings e le voci dei musicisti locali Le ferite più profonde della storia hanno sempre interrogato alla radice il senso dell’arte. Un privilegio incurante del dolore, o un modo per restare umani? Anche Toni Cutrone, con il suo progetto Mai Mai Mai, si è interrogato su cosa significhi fare musica nel mezzo di un genocidio. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

karakoz tra vita e morte nelle strade palestinesi

© Cms.ilmanifesto.it - «Karakoz», tra vita e morte nelle strade palestinesi

Approfondimenti su Palestine Strade

Israele, 114 ergastolani palestinesi nelle carceri di Nebulus, Ramallah e Hebron, Asra: “Torturati, picchiati e violentati nelle prigioni della morte"

Le tombe trovate sotto la basilica. Vita e morte tra i Longobardi nelle sepolture alla cappuccina

Le recenti scoperte sotto la basilica della Cappuccina a Pavia hanno portato alla luce sepolture longobarde, offrendo uno sguardo diretto sulla vita e la morte di un popolo che ha segnato la storia della città.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Palestine Strade

Argomenti discussi: Recensione: Mai Mai Mai - Karakoz.

karakoz tra vita eMai Mai Mai – KarakozCrotone-Betlemme, tra gennaio e maggio 2024. Il viaggio di Mai Mai Mai che dà vita a Karakoz è di quelli che hanno un peso specifico difficile da quantificare. Difficile anche solo da immaginare, ... impattosonoro.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.