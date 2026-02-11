Karakoz tra vita e morte nelle strade palestinesi

Questa mattina a Betlemme, un’ambulanza ha soccorso un giovane ferito durante gli scontri tra manifestanti e forze di sicurezza israeliane. La tensione è alta, e le strade sono di nuovo teatro di violenze che si ripetono ormai da settimane. La sua sorte resta incerta, mentre testimoni parlano di una notte di scontri duri e tensioni continue.

Note sparse Il nuovo album di Mai Mai Mai disegna col suono uno spazio da abitare, nel mezzo di un genocidio. Il folklore mediterraneo, i field recordings e le voci dei musicisti locali Le ferite più profonde della storia hanno sempre interrogato alla radice il senso dell'arte. Un privilegio incurante del dolore, o un modo per restare umani? Anche Toni Cutrone, con il suo progetto Mai Mai Mai, si è interrogato su cosa significhi fare musica nel mezzo di un genocidio.

Le tombe trovate sotto la basilica. Vita e morte tra i Longobardi nelle sepolture alla cappuccina Le recenti scoperte sotto la basilica della Cappuccina a Pavia hanno portato alla luce sepolture longobarde, offrendo uno sguardo diretto sulla vita e la morte di un popolo che ha segnato la storia della città.

Recensione: Mai Mai Mai - Karakoz. Mai Mai Mai – KarakozCrotone-Betlemme, tra gennaio e maggio 2024. Il viaggio di Mai Mai Mai che dà vita a Karakoz è di quelli che hanno un peso specifico difficile da quantificare. Difficile anche solo da immaginare.

"Karakoz", il nuovo album di Mai Mai Mai tra vita e morte nelle strade palestinesi. E ancora: Napoli secondo Gnut e Alessandro D'Alessandro, il debutto solista di Danno, la sperimentazione di Ludovica Manzo e il blues di Tinsley E

