Israele 114 ergastolani palestinesi nelle carceri di Nebulus Ramallah e Hebron Asra | Torturati picchiati e violentati nelle prigioni della morte
L'ufficio stampa dei prigionieri palestinesi ha dichiarato essere 114 il numero di ergastolani rinchiusi nelle carceri israeliane. Asra ha espresso la sua preoccupazione nei confronti delle loro condizioni: "Storia umana di privazioni tra torture, abusi e violenze" Sono 114 i prigionieri pale. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
