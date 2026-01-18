Le recenti scoperte sotto la basilica della Cappuccina a Pavia hanno portato alla luce sepolture longobarde, offrendo uno sguardo diretto sulla vita e la morte di un popolo che ha segnato la storia della città. Queste tombe, appartenenti a circa cinquanta individui dello stesso periodo e livello sociale, rappresentano un’importante testimonianza archeologica che permette di approfondire la conoscenza della società longobarda nella capitale del regno.

Faccia a faccia con chi ha vissuto nella Pavia capitale del regno longobardo. Per la prima volta gli archeologi si sono trovati davanti un nucleo composto da una cinquantina di individui dello stesso periodo e di pari livello sociale, forse vicini alla corte, che potranno raccontare molto sulla loro vita e sulla loro morte. I risultati preliminari di due campagne di scavo, condotte nel 2024 e nel 2025 nel Piccolo Chiostro, sono stati illustrati ieri nella basilica di San Salvatore. Proprio sotto il complesso, sono state trovate 26 tombe alla cappuccina intonacate e ben conservate. "Non abbiamo trovato oggetti preziosi – racconta Caterina Giostra, docente di archeologia medievale all’ Università Cattolica di Milano e coordinatrice dello studio – ma le tombe sono state realizzate con laterizi fatti appositamente, che ci fanno pensare siano state sepolte persone di un livello sociale elevato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Le tombe trovate sotto la basilica. Vita e morte tra i Longobardi nelle sepolture alla cappuccina

Leggi anche: Morte le gemelle Kessler a 89 anni, trovate senza vita nella loro casa

Leggi anche: Le due donne trovate morte a Corleone: "La madre ha strangolato la figlia disabile e si è tolta la vita"

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Le tombe trovate sotto la basilica. Vita e morte tra i Longobardi nelle sepolture alla cappuccina.

Le tombe trovate sotto la basilica. Vita e morte tra i Longobardi nelle sepolture alla cappuccina - Saranno sottoposti alle analisi Laboratorio di antropologia e odontologia forense di Cristina Catta ... ilgiorno.it