Ue Kallas | Il costo del sostegno all' Ucraina è nulla rispetto ad una guerra

"Il costo del sostegno all'Ucraina oggi impallidisce rispetto a quello ch dovremmo spendere per una guerra su vasta scala nell'Unione europea". Lo ha affermato l'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri Kaja Kallas nel corso di un'audizione alla Commissione affari esteri del Parlamento europeo, sottolineando che l'Ue "ha la leva economica per forzare una fine giusta a questa guerra, ma la leva funziona solo quando la si usa". Per questo occorre lavorare sul prestito Ue per finanziare Kiev, argomento al centro del Consiglio europeo di settimana prossima, e "mettere in atto ulteriori sanzioni". 🔗 Leggi su Iltempo.it

