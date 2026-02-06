I Boston Celtics si sono mossi bene sul mercato, portando a casa Vucevic per rinforzare la squadra. I Cavs, invece, continuano a farsi domande sulla scelta di Harden. Washington invece fa fatica a trovare una strategia, mentre Miami resta fermo, senza aggiunte significative. La stagione si fa sempre più interessante, tra mosse azzeccate e decisioni che lasciano perplessi.

Rien va plus, il gioco è fatto. Non c’è più tempo per cambiare idea, per rimpianti o rimorsi. Il mercato degli scambi Nba si è chiuso alle 21 di giovedì 5 febbraio, ora italiana. Giannis Antetokoumpo è rimasto a Milwaukee e Ja Morant a Memphis nonostante le indiscrezioni ne anticipassero il trasloco. Però di nomi illustri che hanno cambiato maglia ce ne sono stati tanti: James Harden è finito a Cleveland, Anthony Davis a Washington, Kris Porzingis a Golden State, Jaren Jackson nello Utah, Nikola Vucevic a Boston, Ivica Zubac a Indianapolis. Tempo di pagelle, ecco i promossi e i bocciati secondo gazzetta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Boston non sbaglia una mossa. Cavs, sicuri che Harden sia stata una buona idea?

