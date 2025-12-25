Già nel 2001 e nel 2008 il presidente russo Vladimir Putin espresse chiaramente all’allora presidente degli Stati Uniti George W. Bush la sua opposizione all’adesione dell’ Ucraina alla Nato. Lo scrive Rbc-Ucraine che cita il centro stampa del Nsa, il National Security Archive. Il capo del Cremlino, in particolare, disse a Bush che l’ingresso di Kiev nell’Alleanza Atlantica avrebbe creato un terreno di scontro tra Russia e Stati Uniti a lungo termine. Putin sostenne allora che l’Ucraina era uno Stato complesso, creato artificialmente, formato da territori di Paesi confinanti. Affermò che i russi costituiscono circa un terzo della popolazione ucraina e che una quota significativa dei suoi residenti percepisce la Nato come una struttura ostile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “No all’Ucraina nella Nato”: Putin lo disse già a Bush nel 2001 e nel 2008. “Sarebbe vista come una minaccia”

Leggi anche: Ucraina, Putin non cede: la Nato è una minaccia

Leggi anche: Ucraina: 5 droni vicini all’aereo di Zelensky. Putin: “Il Donbass sarà russo. La Nato è una minaccia”

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Guarda l'ultima edizione del #Tg2000, #24dicembre 2025 #Ucraina #NATO #Zelensky #Russia #Mosca #Trump #Macron #Senato #Manovra #Natale #Maltempo #PapaLeoneXIV #Natale #Betlemme #TV2000 - facebook.com facebook

Guarda l'ultima edizione del #Tg2000, #24dicembre 2025 #Ucraina #NATO #Zelensky #Russia #Mosca #Trump #Macron #Senato #Manovra #Natale #Maltempo #PapaLeoneXIV #Natale #Betlemme #TV2000 @tg2000it x.com