Pre Milan-Lazio Allegri su Maignan | Tra i più forti del mondo A ‘portieri invertiti’ non si può fare …

Maignan è tornato ai suoi livelli top: parate decisive, due rigori neutralizzati e un ruolo chiave nel secondo posto del Milan. Allegri lo elogia in conferenza, respinge il tema dei 'portieri invertiti' e sottolinea il valore del suo capitano. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Pre Milan-Lazio, Allegri su Maignan: “Tra i più forti del mondo. A ‘portieri invertiti’ non si può fare …”

