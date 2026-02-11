Juventus | Vlahovic orientato verso l’estero?

La Juventus potrebbe perdere Dusan Vlahovic già questa estate. Secondo le ultime voci, il centravanti serbo avrebbe nel mirino due grandi club europei: Bayern Monaco e Barcellona. La società bianconera si prepara alla possibile partenza, mentre il giocatore sembra deciso a cambiare aria.

Il futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus appare sempre più orientato verso l’estero. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da TuttoMercatoWeb il 10 febbraio 2026, il centravanti serbo ha in testa due destinazioni principali per l’estate 2026: Bayern Monaco e Barcellona. Entrambi i club europei seguono da tempo il numero 9 L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus, sembra prossimo a lasciare il club a parametro zero al termine della stagione.

JUVENTUS - VLAHOVIC: RESTA O VA VIA - Analisi di un DISASTRO SPORTIVO ed ECONOMICO

