Juventus | Vlahovic verso l’operazione

Vlahovic verso l’operazione: la Juve rischia di perderlo fino a marzo Ore di ansia alla Continassa. Il comunicato ufficiale parlava di “lesione di alto grado della giunzione muscolo-tendinea dell’adduttore lungo di sinistra”. Oggi è emerso il dettaglio peggiore: c’è interessamento del tendine. Per questo tipo di infortunio la sola terapia L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Vlahovic verso l’operazione

