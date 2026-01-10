Juventus | Vlahovic verso l’addio?
Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus, sembra prossimo a lasciare il club a parametro zero al termine della stagione. Il giocatore serbo, 25 anni, è fermo da dicembre a causa di un infortunio all’adduttore e il suo contratto, in scadena a giugno 2026, non sembra destinato a essere rinnovato. Le trattative tra le parti sono attualmente in stallo, alimentando le speculazioni sul suo futuro in bianconero.
Dusan Vlahovic si avvia sempre più verso un addio a parametro zero dalla Juventus. Il centravanti serbo, 25 anni e fermo da dicembre per il grave infortunio all’adduttore, ha un contratto in scadenza a giugno 2026 e le trattative per il rinnovo sono in stallo profondo: l’ingaggio attuale (12 milioni L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Leggi anche: Vlahovi? e la Juventus verso l’addio: sarà parametro zero
Leggi anche: Vlahovic verso l’addio alla Juventus: se lo contendono tre club. E il Milan ha già fatto una mossa furba
Vlahovi? e la Juventus verso l’addio | sarà parametro zero.
Juventus, Vlahovic verso l'addio a parametro zero: oltre al Milan, spunta anche l'Inter - Lo scrive stamattina il quotidiano La Stampa, secondo il quale pure i nerazzurri starebbero. tuttomercatoweb.com
Juventus, Vlahovic verso il recupero lampo: la data - L'attaccante serbo è fermo da inizio dicembre per una lesione di alto grado all’adduttore sinistro, ma i tempi di recupero si sarebbero ridotti. fantacalcio.it
Juventus, Vlahovic accelera il recupero: la scelta di Spalletti che cambia la strategia di Ottolini - Vlahovic può tornare dall'infortunio prima del previsto e Spalletti preferisce puntare su di lui piuttosto che su un centravanti da trovare sul mercato: come cambia la strategia della Juventus ... sport.virgilio.it
“Vlahovic verso l’addio: tre club in corsa! Il Milan si muove”
A fine stagione Dusan Vlahovic lascerà la Juventus. Nonostante l’attaccamento alla maglia del giocatore serbo, che si trova molto bene a Torino, e la stima mostra da Spalletti, Dusan si misurerà con il mercato dei parametri zero. Troppo - facebook.com facebook
TS - Vlahovic ci prova: possibile il ritorno per #Inter-Juventus di metà febbraio x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.