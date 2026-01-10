Juventus | Vlahovic verso l’addio?

Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus, sembra prossimo a lasciare il club a parametro zero al termine della stagione. Il giocatore serbo, 25 anni, è fermo da dicembre a causa di un infortunio all’adduttore e il suo contratto, in scadena a giugno 2026, non sembra destinato a essere rinnovato. Le trattative tra le parti sono attualmente in stallo, alimentando le speculazioni sul suo futuro in bianconero.

Juventus, Vlahovic verso il recupero lampo: la data - L'attaccante serbo è fermo da inizio dicembre per una lesione di alto grado all’adduttore sinistro, ma i tempi di recupero si sarebbero ridotti. fantacalcio.it

Juventus, Vlahovic accelera il recupero: la scelta di Spalletti che cambia la strategia di Ottolini - Vlahovic può tornare dall'infortunio prima del previsto e Spalletti preferisce puntare su di lui piuttosto che su un centravanti da trovare sul mercato: come cambia la strategia della Juventus ... sport.virgilio.it

“Vlahovic verso l’addio: tre club in corsa! Il Milan si muove”

A fine stagione Dusan Vlahovic lascerà la Juventus. Nonostante l’attaccamento alla maglia del giocatore serbo, che si trova molto bene a Torino, e la stima mostra da Spalletti, Dusan si misurerà con il mercato dei parametri zero. Troppo - facebook.com facebook

TS - Vlahovic ci prova: possibile il ritorno per #Inter-Juventus di metà febbraio x.com

