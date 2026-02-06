La Juventus sta pianificando un cambio radicale a centrocampo in vista del mercato estivo. La società ha intenzione di rifondare la mediana, coinvolgendo possibili operazioni tra Torino e Milano. I tifosi attendono di scoprire chi partirà e chi arriverà per rinforzare la squadra.

La Juventus si prepara a disegnare un centrocampo nuovo per il prossimo mercato estivo, con una strategia di rifondazione della mediana che potrebbe vedere intrecciarsi operazioni importanti tra Torino e Milano. Sul tavolo della Continassa ci sono rinnovi, possibili scambi e l’obiettivo di aggiungere qualità e controllo nel cuore del reparto, parte di un progetto che ruota attorno all’evoluzione tattica voluta da Luciano Spalletti. McKennie, tra rinnovo e protagonismo. Il destino di Weston McKennie con la Juve sta tenendo banco negli ultimi giorni: nonostante l’incertezza contrattuale sul futuro, con il contratto in scadenza a giugno 2026 e la possibilità di partire da parametro zero, il club ha avviato passi concreti per rinnovare l’accordo fino al 2028 o 2029 con un ritocco dell’ingaggio, segno della fiducia nel centrocampista statunitense come pilastro del progetto bianconero. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Juventus, rivoluzione in vista: chi parte e chi arriva

Approfondimenti su Juventus Rivoluzione

La gestione dei prestiti e dei rinnovi rappresenta un elemento chiave per la sostenibilità economica della Roma.

Nel mercato invernale, Inter potrebbe affrontare un'importante modifica nel reparto portieri e attacco, con Sommer e Luis Henrique prossimi alla partenza.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

NON COMPRATE IL LABUBU IL GIORNO DEL SUO COMPLEANNO - by Charlotte M.

Ultime notizie su Juventus Rivoluzione

Argomenti discussi: Spalletti condottiero, calcio totale, McKennie tirato a lucido: il poker Juve al Parma ai raggi X; Rivoluzione viola: come cambia la Fiorentina di Vanoli con l’ex Juventus; JUVE AVANTI senza emozioni; Tre punti per guarire dal mal di trasferta: la Juve si rilancia mentre attende la rivoluzione spallettiana.

Juventus, rivoluzione in vista: chi parte e chi arrivaLa Juventus si prepara a disegnare un centrocampo nuovo per il prossimo mercato estivo, con una strategia di rifondazione della mediana che potrebbe vedere ... thesocialpost.it

Spalletti verso la rivoluzione in Juve-Roma: svolta Mckennie e cambio modulo in vista, le ultimeTORINO - Una prospettiva diversa. È questo che la Juventus vorrebbe regalarsi a Natale e per farlo deve dare continuità a quanto visto a Bologna. Il risultato, come prima cosa, sempre, ma anche e ... tuttosport.com

JUVENTUS, RIVOLUZIONE TOTALE: SPALLETTI CAMBIA MEZZA FORMAZIONE LE FORMAZIONI https://bit.ly/4a5Fffq facebook