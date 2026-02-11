Juventus Primo amore | il documentario firmato da Angelo Bozzolini nelle sale solo per tre giorni

Arriva al cinema per soli tre giorni il nuovo documentario su Juventus, intitolato “Juventus. Primo amore”. Firmato da Angelo Bozzolini e prodotto da Lux Vide, il film sarà nelle sale il 16, 17 e 18 febbraio come evento speciale. La pellicola, realizzata anche con Rai Documentari e distribuita da Nexo Studios, racconta la storia e le emozioni di una delle squadre più amate in Italia.

