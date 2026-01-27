Questo documentario, diretto da Angelo Bozzolini, ripercorre il decennio d'oro della Juventus tra il 1975 e il 1985. Attraverso immagini d'archivio e interviste ai protagonisti, offre uno sguardo approfondito sui successi della squadra. La proiezione nelle sale avviene il 16, 17 e 18 febbraio, offrendo agli appassionati un’occasione per rivivere quei momenti storici.

Un decennio d'oro, che vide la Juve salire per la prima volta sul tetto del mondo e conquistare tutti i trofei nazionali e internazionali a disposizione. Gli anni dal 1975 al 1985 sono stati tra i più dominanti nella storia bianconera e quelle emozioni sono rimaste indimenticate per tutti i tifosi juventini. Per tre giorni, però, sarà possibile fare un salto indietro nel tempo e rivivere le sensazioni di quei giorni di trionfi: il 16, 17 e 18 febbraio arriverà al cinema come evento speciale "Juventus, Primo Amore", il documentario firmato da Angelo Bozzolini, prodotto da Lux Vide (società del Gruppo Fremantle) in collaborazione con Rai Documentari e distribuito in esclusiva per l'Italia da Nexo Studio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Al cinema "Juventus, Primo Amore": il documentario sul decennio d'oro dei bianconeri

Approfondimenti su Juventus Primo Amore

La Juventus torna sul grande schermo con un nuovo emozionante racconto che celebra l’orgoglio e la passione bianconera.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Juventus Primo Amore

Argomenti discussi: Juventus. Primo amore dal Tff al cinema: ecco dove vedere il film sui bianconeri; Juventus, primo amore: al cinema il documentario di Angelo Bozzolini sul mitico decennio 1975-1985; ‘Juventus. Primo amore’, doc di Angelo Bozzolini; Juventus. Primo Amore, il documentario di Angelo Bozzolini.

'Juventus. Primo amore' al cinema dal 16 al 18 febbraio, online il trailer(ANSA) - TORINO, 27 GEN - A dieci anni dallo straordinario successo di Bianconeri. Juventus Story, che nel 2016 ha portato nelle sale oltre 100.000 persone, solo il 16, 17, 18 febbraio arriverà al c ... msn.com

Juventus. Primo amore: al cinema il documentario che celebra il decennio d’oro bianconeroArriva nelle sale cinematografiche italiane solo il 16, 17 e 18 febbraio 2026 l’atteso evento speciale Juventus. Primo amore, il nuovo documentario di Angelo Bozzolini che rende omaggio alla storia ... megamodo.com

Io da poco ho scoperto anche la friggitrice, ma il mio primo amore è il mio forno combinato microonde Voi per cosa avete amore Non scrivete Marche ma solo elettrodomestici, grazie - facebook.com facebook

Il primo amore di Nezumi è tra le letture di @theweeknd I primi tre volumi sono già disponibili, il volume 4 arriva a fine mese! x.com