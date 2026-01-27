Juventus Primo Amore il documentario al cinema per soli tre giorni | ecco quando

Questo documentario diretto da Angelo Bozzolini ripercorre la storia della Juventus, concentrandosi su momenti significativi e interviste inedite ai protagonisti di quella stagione. Disponibile al cinema per tre giorni, rappresenta un’opportunità per appassionati e tifosi di approfondire l’orgoglio e la tradizione del club bianconero. Un’occasione per conoscere meglio una delle squadre più storiche del calcio italiano.

Il documentario firmato da Angelo Bozzolini celebra l'orgoglio bianconero con immagine storiche e interviste inedite ai grandi protagonisti di quella stagione calcistica in un evento imperdibile A dieci anni dal successo di Bianconeri. Juventus Story, che nel 2016 portò al cinema oltre 100.000 spettatori, la Juventus torna sul grande schermo con Juventus. Primo Amore, il nuovo documentario diretto da Angelo Bozzolini. Il film, prodotto da Lux Vide (Gruppo Fremantle), in collaborazione con Rai Documentari, sarà distribuito nelle sale in esclusiva per l'Italia da Nexo Studios solo il 16, 17 e 18 febbraio 2026 come evento speciale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Juventus. Primo Amore, il documentario al cinema per soli tre giorni: ecco quando Approfondimenti su Juventus Primo Amore Al cinema "Juventus, Primo Amore": il documentario sul decennio d'oro dei bianconeri Questo documentario, diretto da Angelo Bozzolini, ripercorre il decennio d'oro della Juventus tra il 1975 e il 1985. «Juventus. Primo amore», al cinema il documentario che racconta l’orgoglio bianconero come una storia d’Italia La Juventus torna sul grande schermo con un nuovo emozionante racconto che celebra l’orgoglio e la passione bianconera. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Juventus Primo Amore Argomenti discussi: Juventus. Primo amore dal Tff al cinema: ecco dove vedere il film sui bianconeri; ‘Juventus. Primo amore’, doc di Angelo Bozzolini; Juventus. Primo Amore, il documentario di Angelo Bozzolini; Juventus primo amore, il calcio, gli anni Ottanta e un paese che cambia. Juventus. Primo amore: al cinema il documentario che celebra il decennio d’oro bianconeroArriva nelle sale cinematografiche italiane solo il 16, 17 e 18 febbraio 2026 l’atteso evento speciale Juventus. Primo amore, il nuovo documentario di Angelo Bozzolini che rende omaggio alla storia ... megamodo.com 'Juventus. Primo amore' al cinema dal 16 al 18 febbraio, online il trailer(ANSA) - TORINO, 27 GEN - A dieci anni dallo straordinario successo di Bianconeri. Juventus Story, che nel 2016 ha portato nelle sale oltre 100.000 persone, solo il 16, 17, 18 febbraio arriverà al c ... msn.com Io da poco ho scoperto anche la friggitrice, ma il mio primo amore è il mio forno combinato microonde Voi per cosa avete amore Non scrivete Marche ma solo elettrodomestici, grazie - facebook.com facebook Il primo amore di Nezumi è tra le letture di @theweeknd I primi tre volumi sono già disponibili, il volume 4 arriva a fine mese! x.com

