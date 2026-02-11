Juventus | Ottolini e il futuro di Vlahovic

Il direttore sportivo della Juventus, Marco Ottolini, ha lasciato tutti con il fiato sospeso. In un’intervista a MilanNews, ha parlato chiaramente del futuro di Dusan Vlahovic, senza nascondere le sue intenzioni. Ottolini ha detto che la società conta ancora molto sul giocatore e non pensa a cederlo. La sua dichiarazione ha subito fatto discutere tra tifosi e addetti ai lavori, che ora si chiedono come si svilupperà la situazione nei prossimi mesi.

Il direttore sportivo della Juventus, Marco Ottolini, ha sorpreso tutti con dichiarazioni aperte sul futuro di Dusan Vlahovic in un'intervista rilasciata a MilanNews l'11 febbraio 2026. Il centravanti serbo, rientrato da poco dopo l'intervento all'adduttore sinistro e autore del gol del 2-2 contro la Lazio, ha il contratto in scadenza

