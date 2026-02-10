Juventus | Ottolini frena sull’addio di Vlahovic

La Juventus potrebbe tenersi stretto Vlahovic ancora un po’. Il direttore sportivo Marco Ottolini, in un’intervista, ha evitato di confermare l’addio dell’attaccante serbo. Ha detto che non ci sono decisioni ufficiali e che il club valuta tutte le opzioni. I tifosi restano in ansia, mentre le voci di mercato continuano a girare. La Juventus non ha ancora deciso cosa fare.

In un'intervista esclusiva a 90min pubblicata il 10 febbraio 2026, il direttore sportivo della Juventus Marco Ottolini ha sorpreso aprendo uno spiraglio inatteso sul futuro di Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo, rientrato da poco dopo l'infortunio all'adduttore sinistro, ha il contratto in scadenza a giugno 2026 e finora non c'era L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.

