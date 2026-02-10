Calciomercato Ottolini | Vlahovic-Juventus non è un discorso completamente chiuso

Il direttore sportivo della Juventus, Ottolini, ha parlato a Sky Sport e ha detto che il futuro di Vlahovic non è ancora deciso. La trattativa tra l’attaccante e il club non è chiusa e ci sono ancora possibilità che rimanga a Torino, anche se nulla è certo. La Juventus tiene aperte tutte le strade in vista del calciomercato.

Non è di certo un mistero che Vlahovic sia uno degli obiettivi del Milan per il mercato estivo. L'attaccante della Juventus è stato allenato da Massimiliano Allegri dal 2022 al 2024, i migliori anni del serbo. Ci sono già stati diversi contatti tra il direttore sportivo rossonero Igli Tare e Darko Ristic, agente di Dusan. Il nodo rimane legato allo stipendio: il Diavolo offre un quadriennale da € 6 milioni netti a stagione, mentre l'entourage dell'ex Fiorentina punta a strappare uno stipendio in doppia cifra. A queste condizioni economiche l'affare diventa complicato. Su Dusan Vlahovic in uscita dalla Juventus è arrivata la frenata di Marco Ottolini, neo-direttore sportivo della 'Vecchia Signora'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

