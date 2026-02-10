Calciomercato Ottolini | Vlahovic-Juventus non è un discorso completamente chiuso

Il direttore sportivo della Juventus, Ottolini, ha parlato a Sky Sport e ha detto che il futuro di Vlahovic non è ancora deciso. La trattativa tra l’attaccante e il club non è chiusa e ci sono ancora possibilità che rimanga a Torino, anche se nulla è certo. La Juventus tiene aperte tutte le strade in vista del calciomercato.

Non è di certo un mistero che Vlahovic sia uno degli obiettivi del Milan per il mercato estivo. L'attaccante della Juventus è stato allenato da Massimiliano Allegri dal 2022 al 2024, i migliori anni del serbo. Ci sono già stati diversi contatti tra il direttore sportivo rossonero Igli Tare e Darko Ristic, agente di Dusan. Il nodo rimane legato allo stipendio: il Diavolo offre un quadriennale da € 6 milioni netti a stagione, mentre l'entourage dell'ex Fiorentina punta a strappare uno stipendio in doppia cifra. A queste condizioni economiche l'affare diventa complicato. Su Dusan Vlahovic in uscita dalla Juventus è arrivata la frenata di Marco Ottolini, neo-direttore sportivo della 'Vecchia Signora'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato, Ottolini: “Vlahovic-Juventus non è un discorso completamente chiuso” Approfondimenti su Vlahovic Juventus Juventus: Ottolini fa il punto sul calciomercato La Juventus ha chiuso il calciomercato invernale senza grandi colpi. Calciomercato Milan, i rossoneri avrebbero chiuso Vlahovic per giugno: i dettagli Secondo recenti indiscrezioni, il Milan avrebbe raggiunto un accordo per l'acquisto di Dusan Vlahovic, con un trasferimento previsto per giugno. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Vlahovic Juventus Argomenti discussi: Ottolini, rinnovi e mercato Juve: Attaccante? Vi spiego. Spalletti-McKennie, a che punto siamo; Serie A, Calciomercato Juventus – A giugno il superbomber: Ottolini ha già l’accordo; Juve, mercato chiuso senza attaccante: sfuma Kolo, Spalletti attende Vlahovic. Ma d'estate Tonali...; Il PAGELLONE del mercato invernale 25-26 della Juventus: i voti di Tribuna.com tra acquisti e cessioni. Ottolini, DS della Juventus, sul rinnovo di Vlahovic: Non è un discorso chiusoIl DS della Juventus Ottolini parla del possibile rinnovo di Vlahovic affermando che non si tratta di un discorso del tutto chiuso ... generationsport.it Juve, Ottolini rivela: Vlahovic non è un discorso totalmente chiusoSguardo sempre puntato al futuro in casa Juventus. Uno dei casi sui quali il club sta ponendo attenzione ormai da mesi è quello legato a Dusan Vlahovic: il futuro dell'attaccante è al centro del ... fantacalcio.it #Juventus, il ds #Ottolini: "Con #Vlahovic non è un discorso totalmente chiuso. #Spalletti Convinti si possa avanti" x.com Un’esultanza che vale più di mille parole #juventus #vlahovic #juvelazio #juve #giovannialbanese - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.