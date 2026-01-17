Atlético Madrid su McKennie | Simeone guarda in casa Juventus

L'Atlético Madrid mostra interesse per Weston McKennie, attualmente alla Juventus, aprendo possibili sviluppi nel mercato europeo. La società spagnola valuta l’opportunità di rinforzare il reparto mediano con il talento statunitense, sotto la guida di Simeone, che osserva attentamente la situazione. La trattativa potrebbe influenzare le strategie della Juventus e modificare gli equilibri nella prossima finestra di mercato.

L’ Atlético Madrid ha acceso i riflettori su Weston McKennie, riportando il centrocampista della Juventus al centro delle dinamiche del mercato europeo. A spingere i colchoneros verso un nuovo innesto in mezzo al campo è un’esigenza concreta, nata dopo una cessione che ha lasciato un vuoto evidente nell’organico. Simeone cerca un equilibratore per la mediana. L’Atlético ha bisogno di ricostruire. L’addio di Conor Gallagher, passato al Tottenham, ha tolto intensità, corsa e presenza a un reparto che fa dell’aggressività una cifra identitaria. Diego Simeone vuole ristabilire quegli equilibri e ha indicato profili capaci di garantire energia, duttilità e affidabilità tattica. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

