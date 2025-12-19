La Juventus valuta le strategie di mercato, con attenzione alle possibili cessioni di gennaio. Schira, su Tuttosport, ha approfondito le dinamiche interne, sottolineando come Simeone all’Atletico mostri grande ammirazione per Gonzalez. Un quadro che potrebbe influenzare le mosse bianconere e aprire nuove opportunità per rinforzare la rosa.

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, Schira: “Simeone all’Atletico adora Gonzalez”

Su Tuttosport, Schira ha parlato del mercato bianconero e della possibilità di finanziarre il mercato di Gennaio con le cessioni. Simeone all’Atletico Madrid sta apprezzando Nico Gonzalez e il riscatto dell’argentino sembra praticamente certo. Simeone vuole Nico Gonzalez Chi invece vede il proprio futuro sempre più delineato è Nico Gonzalez, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

Leggi anche: Nico Gonzalez verso il riscatto da parte dell’Atletico, Simeone convinto: ecco quanto incasserà la Juventus. C’è anche un bonus

Leggi anche: Nico Gonzalez all’Atletico Madrid: rendimento, clausola da 34 milioni e le parole su Juve e Simeone…

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Juve, Schira: 'Al Cholo Simeone piace il nome di Nico González' - Secondo quanto riferito dal giornalista Nicolò Schira ai microfoni di Juventibus, Diego Simeone si sarebbe detto interessato a un possibile trasferimento di Nico González dalla Juventus all'Atlético ... it.blastingnews.com

Juventus, Schira: 'McKennie valuta di tornare in patria' - Secondo quanto riferito su Youtube dal giornalista Nicolò Schira, Weston McKennie avrebbe aperto a un suo eventuale ritorno in MLS. it.blastingnews.com

Simeone contro la Juventus: lo scippo è servito - Un potenziale obiettivo in attacco è finito anche nel mirino dell’Atletico Madrid La Juventus è arrivata alla sosta per le ... calciomercato.it

Schira - Frattesi può andare via dall’Inter a gennaio. Si possono riaprire le piste inglesi, anche la Juventus è interessata. L’Inter farebbe lo scambio tra Frattesi e Thuram, aggiungendo un conguaglio da 7.5 milioni circa, ma la Juventus non ha intenzione - facebook.com facebook

#Spalletti: “Stasera la miglior prestazione da quando sono alla #Juve. Vittoria bella e bravo: ho detto bravi ai ragazzi. La prestazione nel calcio di oggi viene valutata poco, ma oggi la #Juventus in partita per 90 minuti. Può essere di buon auspicio” x.com