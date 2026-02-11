Juventus | Holm vuole restare bianconero

Emil Holm vuole restare alla Juventus. Il terzino svedese, arrivato in prestito dal Bologna nell’estate 2025, ha detto chiaramente di sentirsi a suo agio in bianconero e di sperare di continuare a giocare con questa maglia. Holm ha lanciato un messaggio diretto, senza giri di parole, in vista del Derby d’Italia contro l’Inter.

Emil Holm, terzino destro svedese classe 2000 arrivato alla Juventus in prestito dal Bologna nell'estate 2025 (con diritto di riscatto fissato a circa 12 milioni di euro), ha rilasciato un'intervista esclusiva a Sky Sport l'11 febbraio 2026, alla vigilia del Derby d'Italia contro l'Inter.

La Juventus ha ufficializzato l’ingaggio di Emil Holm, il terzino svedese classe 2000 arrivato dal Bologna.

