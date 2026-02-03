Juventus | Holm si presenta da bianconero

La Juventus ha ufficializzato l’ingaggio di Emil Holm, il terzino svedese classe 2000 arrivato dal Bologna. Holm si presenta subito come un rinforzo low-cost e mirato sulla fascia destra. Il club ha preso il giocatore in prestito secco fino al 2026 con diritto di riscatto a 15 milioni più 3 di bonus. È il primo acquisto dell’ultimo giorno di mercato, e ora la Juve punta a rinforzare la linea difensiva con un profilo giovane e pronto a mettersi in mostra.

L'ultimo giorno di calciomercato ha regalato alla Juventus un rinforzo mirato e low-cost sulla fascia destra: Emil Holm, il terzino svedese classe 2000 (25 anni), arriva in prestito secco dal Bologna fino al 30 giugno 2026, con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro più 3 milioni di

