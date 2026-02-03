Juventus | Holm si presenta da bianconero
La Juventus ha ufficializzato l’ingaggio di Emil Holm, il terzino svedese classe 2000 arrivato dal Bologna. Holm si presenta subito come un rinforzo low-cost e mirato sulla fascia destra. Il club ha preso il giocatore in prestito secco fino al 2026 con diritto di riscatto a 15 milioni più 3 di bonus. È il primo acquisto dell’ultimo giorno di mercato, e ora la Juve punta a rinforzare la linea difensiva con un profilo giovane e pronto a mettersi in mostra.
L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.
Approfondimenti su Juventus Holm
Ultime notizie su Juventus Holm
Argomenti discussi: Holm va alla Juventus, arriva Joao Mario: ecco perché; Holm alla Juve e Joao Mario al Bologna, ore caldissime: Conte e Napoli a caccia. Cosa può succedere; Holm alla Juventus e Joao Mario al Bologna, è ufficiale: cifre e formula; Holm alla Juventus, Joao Mario al Bologna: le news di calciomercato.
