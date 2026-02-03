Juventus Holm cuore Juve | spunta la vecchia foto in bianconero

Holm torna a far parlare di sé. La foto in maglia bianconera, risalente a anni fa, sta facendo il giro dei social. L’ex giocatore rivela di aver sempre sognato di vestire questa maglia, fin da bambino. La sua passione per la Juventus non è mai svanita, e ora torna a essere al centro dell’attenzione tra ricordi e nostalgie.

Holm e quella vecchia foto in maglia Juventus “Sognavo di giocare in questa squadra fin da quando ero bambino” è una frase tipica di molto giocatori appena arrivano. Ma non per Holm. Nel suo post di annuncio per l’approdo alla Juventus su Instagram, l’esterno svedese ha postato una foto di L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

Holm ha realizzato il sogno del piccolo Emil, che fin da bambino tifava per la Juve.

