Roma Smart City Lab l’innovazione come progetto collettivo | la visione di Leandro Aglieri

Un modello di sviluppo urbano fondato sulla collaborazione tra imprese, cittadini e mondo della ricerca. È quanto raccontato da Leandro Aglieri, presidente del Roma Smart City Lab, nel corso della giornata degli Oscar dell’Innovazione ANGI 2025, svoltasi ieri presso lo spazio Europa Experience – David Sassoli del Parlamento Europeo. Nel corso dell’intervista, Aglieri ha spiegato come Roma Smart City Lab rappresenti una piattaforma di partecipazione estesa: «È un grande laboratorio di innovazione di Roma Capitale, composto da 225 componenti che rappresentano tutte le parti della società civile». 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma Smart City Lab, l’innovazione come progetto collettivo: la visione di Leandro Aglieri

Approfondisci con queste news

https://www.missionline.it/mission-mice-post/roma-smart/ Roma premiata come città più smart del 2025! Connettività avanzata in oltre 100 piazze e nodi di trasporto, nuove centrali operative Atac e una Centrale del Traffico in tempo reale: Roma guida l’innov - facebook.com Vai su Facebook

? PODCAST LE CITTÀ INTELLIGENTI - "SMART ROMA" come la Capitale si trasforma. In questa puntata Riccardo Corbucci, presidente della Comm. Innovazione di Roma Capitale agi.it/cronaca/podcas… Vai su X

TIM, presentato a Roma lo studio sulle smart infrastructure per un’Italia più sicura e digitale - Schiavo (TIM): "Le infrastrutture sono la spina dorsale dello sviluppo economico del Paese. Come scrive affaritaliani.it

Fondazione Ampioraggio premiata ai Roma Smart City Awards 2025 - – La Fondazione Ampioraggio è tra i premiati dei Roma Smart City Awards 2025, l’iniziativa promossa da Smart People – FLM Communications, con il patrocinio del Comune di Roma e la collab ... Scrive askanews.it

Smart City, il futuro - «La smart city in urbanistica e architettura è un insieme di strategie di pianificazione urbanistica tese all'ottimizzazione e all'innovazione dei servizi pubblici così da mettere in relazione le ... Segnala corrieredellosport.it