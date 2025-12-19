Bremer Juventus dietrofront dello staff di Spalletti | il brasiliano potrebbe non partire dal primo minuto con la Roma! Cosa succede

Il futuro di Bremer alla Juventus si fa incerto in vista della sfida contro la Roma. Dopo le prime indiscrezioni, lo staff di Spalletti potrebbe decidere di non schierarlo titolare fin dal primo minuto. Le valutazioni in corso e le scelte tecniche potrebbero cambiare le carte in tavola, lasciando i tifosi in attesa di scoprire quale sarà l’assetto definitivo per questa importante sfida.

Bremer Juventus, il centrale brasiliano non è più certo del posto dal primo minuto contro i giallorossi: le ultime sulle valutazioni dello staff. L'avvicinamento al cruciale big match di sabato sera contro la Roma si tinge di giallo per quanto riguarda la formazione titolare della Juventus. Se fino a poche ore fa le certezze sembravano superare di gran lunga i dubbi, la situazione clinica e tattica attorno a Gleison Bremer ha subito un'inaspettata frenata procedurale. Secondo quanto riportato con dovizia di particolari dall'edizione odierna di Tuttosport, la presenza dal primo minuto del difensore centrale brasiliano, classe 1997 considerato il vero leader del reparto arretrato per strapotere fisico e marcature ferree, è tornata a essere un'incognita pesante per l'allenatore Luciano Spalletti.

