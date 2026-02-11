Il derby tra Juventus e Napoli si trasforma anche in una sfida tra fratelli. Khéphren Thuram, centrocampista del Napoli, ha scherzato sul fatto che suo padre tifa per lui e ha detto di sentirsi già considerato un Top Player da Spalletti. La partita diventa così anche una questione di famiglia, con un pizzico di rivalità tra i due fratelli.

Il Derby d’Italia non è mai una partita come le altre, ma in casa Thuram è diventato ormai un affare di famiglia che mescola ambizione professionale e dinamiche domestiche. Khéphren Thuram, punto fermo della Juventus targata Luciano Spalletti, si prepara alla sfida di San Siro contro l’Inter del fratello Marcus con la consapevolezza di chi ha trovato a Torino la propria dimensione ideale. Sotto la guida del tecnico toscano, il centrocampista francese ha compiuto il salto di qualità definitivo, diventando il perno di una mediana che cerca equilibrio e verticalità. L’effetto Spalletti: verso lo status di Top Player. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juve, Khéphren Thuram sfida il fratello Marcus: «Papà tifa per me. Spalletti? Mi vuole Top Player»

