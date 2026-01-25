Marcus Thuram allo Stadium per Juve Napoli | il fratello di Khephren è insieme al padre – FOTO

Marcus Thuram, attaccante della Juventus, si trova allo Stadium per la partita contro il Napoli. È accompagnato dal fratello Khephren e dal padre, presenti per supportare il giocatore durante la gara. L’evento rappresenta un momento di condivisione familiare che si svolge nel contesto di una importante sfida di campionato.

Marcus Thuram allo Stadium per Juve Napoli: il fratello di Khephren è insieme al padre per assistere alla partita dello juventino. Il big match tra Juventus e Napoli  non è solo una questione di classifica o di accese rivalità tra panchine, ma è diventato anche l’occasione per una suggestiva riunione di famiglia. Tra i 41.654 spettatori che hanno gremito un  Allianz Stadium completamente esaurito, le telecamere hanno indugiato a lungo su un ospite d’eccezione: l’attaccante dell’Inter  Marcus Thuram. I Thuram al gran completo per Khéphren. La presenza del numero 9 nerazzurro a Torino non è certo passata inosservata, ma la sua missione era prettamente affettiva. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

