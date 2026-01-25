Marcus Thuram, attaccante della Juventus, si trova allo Stadium per la partita contro il Napoli. È accompagnato dal fratello Khephren e dal padre, presenti per supportare il giocatore durante la gara. L’evento rappresenta un momento di condivisione familiare che si svolge nel contesto di una importante sfida di campionato.

Marcus Thuram allo Stadium per Juve Napoli: il fratello di Khephren è insieme al padre per assistere alla partita dello juventino. Il big match tra Juventus e Napoli non è solo una questione di classifica o di accese rivalità tra panchine, ma è diventato anche l’occasione per una suggestiva riunione di famiglia. Tra i 41.654 spettatori che hanno gremito un Allianz Stadium completamente esaurito, le telecamere hanno indugiato a lungo su un ospite d’eccezione: l’attaccante dell’Inter Marcus Thuram. I Thuram al gran completo per Khéphren. La presenza del numero 9 nerazzurro a Torino non è certo passata inosservata, ma la sua missione era prettamente affettiva. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Marcus Thuram allo Stadium per Juve Napoli: il fratello di Khephren è insieme al padre – FOTO

Khephren Thuram non vuole, ma uno scambio col fratello Marcus sarebbe positivo per Inter e JuveKhephren Thuram ha affermato di non voler trasferirsi all'Inter, ma un possibile scambio con il fratello Marcus potrebbe rappresentare un'opportunità interessante per entrambe le società.

Leggi anche: Khephren Thuram scherza sul regalo al fratello Marcus: ecco cosa gli regalerebbe

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Juve Benfica 2-0, gol e highlights: Thuram e McKennie. Spalletti sicuro dei playoff; Barrenechea ritrova la Juventus da ex: da meteora bianconera a titolare inamovibile al Benfica; Inter, Chivu allo scoperto su caso Thuram poi rompe i fili con la squadra del Triplete; Inter Milan 1-3 Arsenal – Marcus Thuram Insists Scoreline ‘Didn’t Accurately Reflect Difference’.

Juventus-Napoli, sugli spalti spunta Marcus Thuram: tifo speciale per KephrenDurante il big match tra Juventus e Napoli allo Stadium, valido per le ambizioni Scudetto di entrambe le squadre, le telecamere hanno catturato un volto noto in tribuna: Marcus ... tuttojuve.com

FOTO – Marcus Thuram a Torino con papà Lilian per guardare Juventus-NapoliL'attaccante dell'Inter è stato beccato dalle telecamere sugli spalti durante la sfida di Serie A di questo pomeriggio ... msn.com

Uno dei primi giocatori corsi ad abbracciare Pio dopo il gol è stato proprio Marcus #Thuram, che già in precedenza aveva dato tutto il suo supporto agli attaccanti in campo incitandoli di continuo da bordo campo. Altro che invidia: Marcus dimostra ogni volta di - facebook.com facebook

Inter 25/26, i quattro attaccanti fin qui: - Lautaro Martinez 16 gol, 4 assist - Marcus Thuram 11 gol, 4 assist - Pio Esposito 5 gol, 6 assist - Ange-Yoan Bonny 6 gol, 6 assist 38 gol e 20 assist, reparto straordinario. x.com