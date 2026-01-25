Khephren Thuram ha affermato di non voler trasferirsi all'Inter, ma un possibile scambio con il fratello Marcus potrebbe rappresentare un'opportunità interessante per entrambe le società. I nerazzurri hanno mostrato interesse per un giocatore con le sue caratteristiche, mentre la Juve, alla ricerca di un attaccante, potrebbe valutare questa soluzione. La situazione evidenzia come le dinamiche di mercato possano aprire scenari inaspettati per le squadre coinvolte.

In un’intervista interessantissima, per contenuti e verità, Khephren Thuram ha parlato di se stesso, della sua famiglia, di suo fratello, delle sue aspirazioni e ha chiuso - alla domanda se gli piacerebbe giocare in coppia con il fratello - a qualsiasi possibilità di cambiare maglia. Una in particolare. "Non andrei mai all’Inter". Frase ad effetto, che - considerata la rivalità - avrà giustamente fatto piacere ai tifosi bianconeri. Perché niente è più forte, e in fondo più apprezzabile, del senso di appartenenza. E non è facile sentire un professionista così deciso, nel chiudere e chiudersi la porta di fronte a una prospettiva futura. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Khephren Thuram non vuole, ma uno scambio col fratello Marcus sarebbe positivo per Inter e Juve

