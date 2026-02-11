La porta della Juventus si trova sotto accusa. Di Gregorio non convince più e i numeri parlano chiaro: le sue prestazioni non sono all’altezza delle aspettative. Mentre Maignan e Svilar si allontanano, i tifosi iniziano a chiedersi se la società farà qualcosa per risolvere la situazione. La squadra si affida a nuovi portieri, ma finora i risultati non sono arrivati.

La nobile tradizione della porta bianconera, storicamente difesa da giganti come Gianluigi Buffon e Wojciech Szczesny, sta vivendo una stagione di inaspettate turbolenze. Michele Di Gregorio, arrivato dal Monza con l’etichetta di miglior portiere del nostro campionato (due stagioni fa ormai), sta faticando a confermarsi ai livelli richiesti da una big come la Juventus. Le prestazioni fornite finora dall’estremo difensore non solo appaiono distanti dai picchi dei suoi illustri predecessori, ma lo collocano attualmente al di fuori dell’élite della Serie A. I numeri, analizzati con freddezza statistica, confermano una crisi di rendimento che inizia a preoccupare l’ambiente torinese. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juve, Di Gregorio sotto accusa: i numeri condannano il portiere, Maignan e Svilar scappano via

Approfondimenti su Juve Portiere

Mangiapoco mette a fuoco le qualità del portiere ideale, evidenziando ispirazioni e dettagli tecnici che vorrebbe perfezionare.

Prima del match, Tare ha commentato il futuro di Maignan, smentendo qualsiasi trattativa di mercato e confermando l’intenzione di prolungare il suo contratto.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Juve Portiere

Argomenti discussi: La Lazio sfiora l’impresa allo Stadium: Kalulu salva la Juve all’ultimo respiro; Juventus, contratti in scadenza: date e durata per tutti i giocatori | DAZN News IT; Di Gregorio è davvero da Juventus? I numeri mettono in discussione l'estremo difensore Bianconero; Juventus-Lazio 2-2, gol e highlights: Kalulu pareggia al 96'.

Di Gregorio sotto accusa alla Juventus, cosa dicono i dati sul portiere bianconero: è lontanissimo dai miglioriLa prestazione del portiere bianconero contro la Lazio ha fatto discutere, la posizione di Michele Di Gregorio alla Juventus torna sotto osservazione. E i dati confermano una stagione non da 'numero 1 ... msn.com

Juve, riflessioni su Di Gregorio: si seguono 2 portieriLa Juventus starebbe facendo serie riflessioni sul futuro in bianconero di Michele Di Gregorio. Il portiere classe 1997, come riportato da Calciomercato.com, sarebbe sotto esame per via ... tuttojuve.com

Tornano di moda la voci di un interesse della #Juventus per Guglielmo #Vicario Di conseguenza però è nuovamente in bilico il futuro di #DiGregorio, pronto a fare le valigie in caso di arrivo del portiere del #Tottenham Foste nel club bianconero fareste - facebook.com facebook

Cambiaso, net olarak Juve’nin ennn zayif halkasi. Di Gregorio da az mal degil hani. x.com