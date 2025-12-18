Mangiapoco disegna l’identikit del portiere perfetto | Ruberei il tuffo a Di Gregorio a Svilar le uscite Poi parla così di Buffon

Mangiapoco mette a fuoco le qualità del portiere ideale, evidenziando ispirazioni e dettagli tecnici che vorrebbe perfezionare. Tra paragoni e analisi, il suo sguardo si sofferma sui numeri uno più talentuosi al mondo, svelando cosa lo rende un modello da seguire. Un approfondimento che unisce passione e competenza, offrendo uno sguardo interessante sul ruolo di portiere nella Juventus del futuro.

Mangiapoco analizza i migliori numeri uno al mondo e svela le caratteristiche tecniche che vorrebbe fare sue per il futuro in bianconero. Il futuro della porta della Juventus passa inevitabilmente dalla crescita costante e dallo studio dei suoi giovani talenti. Tra questi spicca Mangiapoco, estremo difensore dotato di ottima struttura fisica e reattività, che si è prestato a un simpatico "gioco" durante l'intervista esclusiva realizzata da . Chiamato a costruire l'identikit del portiere perfetto "rubando" le migliori doti ai colleghi più illustri del panorama europeo, il ragazzo ha dimostrato grande maturità e profonda capacità di analisi tecnica.

